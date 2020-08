ASSE, LOSC, OL : Puel a fait ses pronos pour la saison

true

Lors d’une interview sur France Football, Claude Puel, le coach de l’ASSE, a glissé ses pronostics pour la nouvelle saison 2020-2021.

Claude Puel s’est confié dans France Football à l’heure de retrouver le Chaudron dimanche avec un ASSE-FC Lorient au programme. Et le coach des Verts a notamment glissé ses pronos sur les forces en présence, cette saison, en L1. Selon lui, le LOSC et le Stade Rennais ont encore les moyens de venir bouleverser la hiérarchie des gros budgets du championnat.

Il sent bien Lille et Rennes

« Ce Championnat s’annonce hyper costaud et concurrentiel, annonce le Castrais. Quand je vois Rennes qui a gardé son équipe et se renforce, quand je regarde comment Nice et Lille ont recruté, quand je compte le nombre de clubs qui ont bonifié encore leur effectif, je me dis aussi que les équilibres financiers sont en train de changer et qu’ils vont modifier la donne. Après, il y aura toujours Paris, Lyon, Marseille au-dessus… »