ASSE : l’ultime espoir de Wahbi Khazri cette saison

L’attaquant tunisien de l’ASSE, Wahbi Khazri, espère pouvoir disputer la finale de la Coupe de France. Avec le soutien du peuple vert.

Comme ses partenaires de l’ASSE, Wahbi Khazri tente de s’entretenir en cette période de confinement. Ce qui n’empêche pas l’international tunisien, au même titre que Ryad Boudebouz, de participer à des tournois FIFA organisés sur Twitch. Ce fut récemment le cas, l’occasion pour Khazri d’évoquer les supporters stéphanois ainsi que la finale de Coupe de France, face au PSG, qui n’a toujours pas de date.

« Tout Saint-Etienne au Stade de France ça doit être la folie »

Des propos retranscrits par evect. « La finale de la Coupe de France, c’est exceptionnel, mais j’espère qu’on pourra la jouer. Tout Saint-Etienne au Stade de France ça doit être la folie. On a un public qui est exceptionnel. Mais il ne faut pas reprendre pour de mauvaises raisons. Il y a des enjeux plus importants que l’argent. Faut faire attention, faire les choses correctement et bien respecter le confinement. »

Dernière apparition du peuple Vert au stade de France ? En 2013 lorsque l’ASSE avait battu le Stade Rennais en finale de la Coupe de la Ligue.