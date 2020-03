ASSE : l’un des journalistes emblématiques du PAF dévoile sa passion verte

true

Le journaliste de Canal+ Hervé Mathoux s’est un jour fait offrir un survêtement de l’ASSE par Pascal Despeyroux. Il l’a gardé amoureusement.

Visage du Canal Football Club, dont il assure la présentation depuis des années, Hervé Mathoux est très apprécié des supporters de football pour la bonne raison qu’il ne recherche pas le buzz à tout-va. Ce natif d’Ile-de-France, qui a passé son adolescence à Clermont, a expliqué récemment qu’il avait été fan de l’AS Saint-Etienne plus jeune.

Il l’a prouvé hier dans la rubrique « Un maillot par jour » qu’il a lancé sur son compte Twitter. Il y dévoile des maillots ou des tuniques de clubs que des joueurs lui ont donné au fil de ses reportages pour TF1 puis Canal+. Après Le Havre, Cannes et Lens, c’était hier au tour de l’ASSE. Un souvenir impérissable, selon lui…

« Un maillot par jour épisode 4 » on passe du @RCLens à @ASSEofficiel …la encore un maillot qui vient de la mine pic.twitter.com/oSdqemS079 — Hervé MATHOUX (@MathouxHerve) March 28, 2020

« J’étais venu faire un reportage pour Téléfoot. On était allé au Musée de la mine. Avec Pascal Despeyroux, on avait sympathisé et, sans que je ne lui demande rien, il m’avait donné sa veste de survêtement. Je l’ai gardé comme une relique. Pascal était un travailleur du milieu. Il était adoré par Geoffroy-Guichard. »