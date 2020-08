ASSE : Magic Fans et Green Angels saluent le départ de Loïc Perrin

false

Alors que l’ASSE affrontait les Girondins de Bordeaux en match amical, les supporters ont tenu à adresser deux messages à Loïc Perrin.

Avec son numéro 24 et son brassard de capitaine, il leur manquera. Eux, ce sont les supporters les plus fidèles de l’ASSE, Magic Fans et autres Green Angels, qui ont tenu à adresser un message à leur désormais ex-défenseur, Loïc Perrin. Qui, comme vous le savez sans doute, a annoncé sa retraite des terrains il y a deux jours.

Avant que l’ASSE affronte les Girondins de Bordeaux, en match amical au stade Geoffroy-Guichard (victoire des Verts sur le score de 4-2), on pouvait ainsi lire sur deux banderoles au pied des deux Kops les messages suivants : « L’aventure fut si belle malgré les galères à Sainté, tu as su rester fidèle, pour le football moderne quelle exemplarité ! » Et « Une fidélité à toute épreuve que le foot moderne ne reverra jamais… Respect Capitaine ».