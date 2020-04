ASSE : maillot Vert, prolongation, famille…Fofana en dit plus

false

Le jeune défenseur central de l’ASSE, Wesley Fofana, a paraphé un nouveau contrat avec son club formateur. Il explique pourquoi.

On l’a appris il y a deux jours, alors que l’ASSE officialisait enfin la prolongation de contrat (2024) de son jeune défenseur, Wesley Fofana. Le Marseillais d’origine décidait donc de poursuivre au sein de son club formateur, lui qui reste sur une première saison accomplie chez les pros et qui a logiquement suscité l’intérêt de certains clubs européens.

Dans les colonnes du Progrès, Wesley Fofana revient sur son choix et explique ce qui l’a poussé à parapher ce nouveau contrat. Propos retranscrits par poteauxcarrés.

« Le statut du petit Wesley a changé. »

» Je ne me voyais pas ailleurs. On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans le foot mais je suis Stéphanois à 100 %. Les gens vivent vraiment pour le club, toute la ville vit ainsi. Je le vois : quand on perd le dimanche, les Stéphanois ne vont pas être aussi heureux que si on avait gagné(…)Cette prolongation me rajoute des responsabilités. On ne va plus me voir comme un enfant maintenant. J’ai un statut à confirmer. Le statut du petit Wesley a changé. Mes proches sont très fiers et heureux, comme moi. Ma mère a déménagé à Saint-Étienne quand je suis passé professionnel il y a deux ans. Elle est bien dans cette ville, elle est heureuse. Mes proches vivent à travers moi, ils sont très contents que l’histoire continue. »