ASSE : virus, turn-over, objectifs… M’Vila tape du poing sur la table

Yann M’Vila (29 ans) a marqué son retour. Pour sa première titularisation de l’année civile, le milieu de l’ASSE a été précieux en premier rideau. S’il manque encore de souffle, il semble déterminé à bien terminer la saison… avec un titre dans la poche ?

M’Vila vise un sacre en Coupe de France

« La Coupe est un vrai objectif pour le club, a-t-il déclaré dans Le Progrès. Face à une belle équipe de Monaco, on a eu un bon état d’esprit. Il va falloir le garder jusqu’au bout pour essayer de remporter cette compétition. On aimerait bien aussi faire mieux en championnat, remonter. En Coupe, on veut essayer d’aller au bout. On va tout faire pour rendre ce peuple vert heureux, fier de nous et du club. »

Le turnover de Puel n’est pas un problème

Concernant son éventuel agacement en raison du roulement de Claude Puel parmi les cadres du vestiaire, dont il fait partie, M’Vila a été très clair : il accepte sans ciller. « Le plus important, c’est que l’équipe avance, a-t-il poursuivi. Le turnover mis en place par le coach, la concurrence, peut-être que ça fait augmenter le niveau de chaque joueur, ça pousse à se surpasser pour gagner une place de titulaire. Il y a une concurrence très saine au sein du groupe. On s’entend tous bien. »

« J’ai besoin d’aider cette équipe de Saint-Étienne »

Enfin, le milieu de l’ASSE a rappelle qu’il n’avait plus été titulaire depuis six semaines. Des rumeurs ont circulé entre temps (mystérieux virus, accident de voiture bénin, soucis familiaux). M’Vila a évoqué cette absence. « Je suis content d’avoir pu rejouer 90 minutes. J’ai été indisponible car j’ai eu des problèmes de hanche et je suis aussi tombé malade longtemps, a-t-il sobrement commenté. J’ai fait une bonne préparation physique avec le préparateur pour revenir et essayer d’enchaîner les matches. J’espère montrer mon vrai visage, j’ai besoin d’aider cette équipe de Saint-Étienne. »