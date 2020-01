ASSE : Mathieu Debuchy salue la prometteuse relève des Verts

true

Mathieu Debuchy a été séduit par l’association Saliba – Fofana, mise en place par Claude Puel sur AS Monaco – ASSE (0-1) mardi.

Mardi soir, l’AS Saint-Etienne a retrouvé une certaine rigueur défensive pour aller s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) en Coupe de France. Forcément, difficile de ne pas y voir un lien de cause à effets avec le retour de blessure de William Saliba et son association prometteuse avec son partenaire de toujours chez les jeunes Wesley Fofana.

Dans les colonnes du Progrès, l’expérimenté Mathieu Debuchy a encouragé cette relève ligérienne qui a écoeuré le meilleur buteur de Ligue 1 Wissam Ben Yedder : « William a été blessé un long moment, c’est bien qu’il revienne dans le groupe. On a besoin de sa qualité. Wesley réalise de très bons matches. Les voir ensemble, c’est très bien. Ce sont deux jeunes de grande qualité, déjà matures pour leur âge. Ils ont une bonne mentalité, travaillent bien et montrent leur talent à chaque match. Ils ont tout pour devenir de très grands joueurs. Ils ont encore des choses à apprendre. À eux de continuer à travailler, d’écouter et garder les pieds sur terre ».

Saint-Etienne a encore cinq mois pour profiter du duo avant que William Saliba, cédé à Arsenal l’été dernier, ne rejoigne définitivement Londres et l’Angleterre.