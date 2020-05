ASSE – Mercato : 2 conditions fixées à la prolongation de Loïc Perrin

true

Sur Twitch, Manu Lonjon a fait le point sur le dossier Loïc Perrin à l’ASSE. Une prolongation sous conditions semble possible…

Sujet de grosse crispation entre Claude Puel et Roland Romeyer, le dossier Loïc Perrin (34 ans) n’est toujours pas réglé à l’AS Saint-Etienne. En fin de contrat au 30 juin, le capitaine des Verts ne sait toujours pas s’il pourra continuer un an tel qu’il semble le souhaiter désormais et depuis l’arrêt des compétitions pour cause de coronavirus.

Si Claude Puel était plutôt réticent à l’idée de conserver Perrin, allant même jusqu’à envisager certains bricolages (M’Vila en défense centrale) pour se passer de ses services, Roland Romeyer semble de son côté prêt à user de son pouvoir pour offrir un an de plus à son emblématique défenseur central.

D’après Manu Lonjon, un compromis aurait été trouvé autour de deux conditions pour valider l’opération. Tout d’abord, Loïc Perrin devra accepter des conditions financières très à la baisse, de l’ordre même de ce qu’il aurait touché avec son contrat de reconversion. Ensuite cette signature se fera si, et seulement si, le staff médical de l’ASSE donne son feu vert. Les soucis physiques de Perrin au niveau du genou inquiètent toujours Puel.