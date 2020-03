ASSE – Mercato : agent viré, salaire doublé… les dessous de la prolongation de Charles Abi

true

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les négociations entre l’ASSE et son jeune attaquant Charles Abi au sujet d’une prolongation.

Hier, L’Equipe a révélé que l’une des sources de discorde entre Claude Puel et Roland Romeyer était les négociations unilatérales que ce dernier a mené pour prolonger le jeune attaquant Charles Abi. Dans son édition du jour, le quotidien en dit plus sur ce dossier sensible. Précision importante : Puel est d’accord pour prolonger son attaquant, il aurait juste aimer gérer la chose vu que c’est son rôle de manager. Et surtout, il n’a pas apprécié l’arrivée d’un autre acteur sur le dossier.

En effet, Abi a pour agent David Venditelli, qui s’occupe aussi, entre autres, de Loïc Perrin et de Christophe Galtier. Sauf que Roland Romeyer n’a pas apprécié le départ de l’entraîneur en 2017 et en voulait au représentant. C’est ainsi qu’un agent ivoirien, proche de Gérard Fernandez, responsable du recrutement des jeunes, lui-même proche de Romeyer, a voulu s’occuper des affaires d’Abi. Ce nœud de tensions a pollué l’esprit du jeune homme, qui s’en est plaint à Puel.

Cette chose faite, le nouveau contrat devrait être signé à la fin de la crise sanitaire. Au sujet du salaire, L’Equipe écrit : « Après avoir signé un premier contrat pro de trois ans le 25 avril 2018, prolongé d’un an le 3 juin 2019, le « nouveau Bafé Gomis » des Verts devrait encore le rallonger de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2024. Signe des espoirs placés en lui par ses dirigeants, son salaire brut mensuel de base passerait alors de 12.000€ à 25.000€, puis à 30.000€, avec le maintien de certaines primes acquises et lissées dans le temps, dont celle de 4.000€ par titularisation. »