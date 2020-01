ASSE – Mercato : Ancelotti réclame aussi Fofana à Everton !

true

William Saliba a déjà trouvé un digne successeur dans les rangs de l’ASSE. À peine plus vieux que la recrue d’Arsenal (18 contre 19 ans), Wesley Fofana fait tourner la tête de plusieurs écuries européennes. Et non des moindres. Après la prise de renseignements de l’AC Milan, le jeune défenseur des Verts serait dans le viseur d’Everton.

Selon le Daily Mail, les Toffees auraient récemment manifesté leur intérêt pour Fofana. Le quotidien anglais rappelle que le prometteur défenseur central stéphanois est également pisté par le RB Leipzig, l’AS Monaco et Stuttgart. Everton aime les joueurs de l’ASSE puisqu’il a déjà compté dans ses rangs Kévin Mirallas et Kurt Zouma.

Ancelotti pense aussi à Demiral et Todibo

Le Mail ajoute qu’Ancelotti doit encore discuter avec son directeur sportif Marcel Brands de la stratégie définitive à adopter sur ce mercato hivernal. En charnière, l’ancien coach du PSG pense aussi à Jean-Clair Todibo (FC Barcelone) et Merih Demiral (Juventus Turin). L’excellent stoppeur turc a piqué la place de Matthijs De Ligt depuis quelques matches.