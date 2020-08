ASSE – Mercato : Aouchiche a déjà fait une victime chez les Verts

true

Avec l’arrivée d’Adil Aouchiche, la situation de Bilal Benkhedim à l’ASSE se complique sérieusement. Un départ est envisagé.

Adil Aouchiche était l’attraction n°1 du match amical disputé par l’ASSE et les Girondins de Bordeaux (4-2) samedi dans un Chaudron à huis clos. Et pour ses débuts sous le maillot vert, l’ancien parisien n’a pas déçu. Buteur, il s’est montré à son avantage dans le jeu. « Il a marqué, c’est bien. Il avait déjà marqué avec la réserve. On voit la qualité qu’il peut avoir. Il met de la fluidité. Il est capable de donner le dernier ballon ou de marquer lui-même », a commenté Claude Puel après la rencontre.

Benkhedim est poussé vers la sortie

Une rencontre que Bilal Benkhedim a suivi des tribunes, à l’image de Stéphane Ruffier, Miguel Trauco et Sergi Palencia. L’arrivée d’Aouchiche n’arrange pas les affaires du jeune meneur de jeu. Un an après avoir remporté la finale de la Gambardella, un départ pourrait se préciser. Benkhedim (19 ans) n’était déjà pas dans le groupe pour la finale de Coupe de France contre Paris (0-1). En meneur de jeu, Puel peut aussi compter sur Ryad Boudebouz, voire Wahbi Khazri ou Romain Hamouma. Buteur en finale de Coupe Gambardella contre Toulouse (2-0) il y a un peu plus d’un an, Benkhedim se voit donc poussé vers la sortie. Il n’a joué que 6 matches (1 but) en 2019-20.