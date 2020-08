ASSE â€“ MercatoÂ : Aouchiche, MaÃ§on, Krasso… les recrues low cost de Puel tardent Ã  convaincre

true

Battue lors de son dernier match de préparation à Angers (0-1), l’ASSE a mal fini sa campagne. A l’image de ses recrues.

Sans le sou malgré les ventes de Rémy Cabella, Ole Selnaes, Willy Saliba ou plus récemment celles de Franck Honorat et Vagner Dias, l’ASSE est contrainte de recruter malin cet été. C’est ce qu’elle a fait en aller chercher Jean-Philippe Krasso, Yvan Neyou et Adil Aouchiche. Et lors de la seconde partie du Mercato, Claude Puel va encore devoir la jouer fine. « On se doit vraiment de réduire l’effectif sur un plan de la quantité et sur un plan financier afin de faire éventuellement quelques retouches. Sinon elles ne seraient pas permises », avait expliqué le Castrais il y a quelques jours.

Neyou seule satisfaction pour l’instant

L’ASSE va donc encore devoir dégraisser afin de pouvoir recruter. Et pour l’heure, son recrutement « low cost » n’est pas une franche réussite. Si Yvan Neyou, arrivé de la réserve de Braga, s’est vite imposé après son entrée en jeu impressionnante en finale de Coupe de France contre le PSG (0-1), Jean-Philippe Krasso, Yvann Maçon et Adil Aouchiche sont plus à la peine. A Angers, Krasso, entré en jeu à la mi-temps, a été tellement transparent que Puel l’a remplacé (par Kévin Monnet-Paquet) après seulement une demi-heure.

Aouchiche en manque de rythme et de repères

Maçon, aligné au poste de latéral gauche, a été en difficulté, comme cela avait été le cas au Stade de France, où il avait joué milieu droit. Quant à Aouchiche, la recrue phare de cette intersaison stéphanoise, il marque le pas après avoir inscrit un but dès son premier match avec les Verts, contre Bordeaux (4-1). Débarqué il y a un peu moins d’un mois, le Titi manque logiquement de rythme et de repères. Il lui faudra se remplir un peu plus physiquement pour peser davantage sur le jeu de sa nouvelle équipe, du haut de ses 18 ans.