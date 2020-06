ASSE – Mercato : après Aouchiche, Puel a convaincu une autre recrue ! 

true

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel ne ménage pas ses efforts sur ce mercato et aurait déjà convaincu un certain Hamza Mouali (22 ans) de rejoindre le club forézien.

Malgré les restrictions budgétaires de l’ASSE, Claude Puel compte faire feu de tout bois au mercato. Si le dossier Adil Aouchiche n’a pas avancé de manière significative depuis une semaine – ce qui était attendu – une autre recrue serait déjà prête à poser ses valises à Saint-Étienne.

France Football dévoilait pas plus tard que ce mardi que les Verts avaient un oeil du côté de l’Algérie pour se renforcer au poste de latéral gauche. Hamza Mouali, défenseur de 22 ans qui évolue au Paradou AC, serait ainsi sur les tablettes de Puel. Formé dans la même Académie qu’un certain Youcef Atal, Mouali dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2022. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il verrait une signature à l’ASSE d’un très bon œil.

« J’espère que ce transfert se concrétisera au mercato »

« J’ai des touches avec plusieurs clubs saoudiens. J’ai aussi appris récemment que le club français de l’ASSE a contacté la direction du Paradou. J’espère que ce transfert se concrétisera lors du prochain mercato », a glissé Mouali dont les propos sont relayés par le site EVECT.