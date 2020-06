ASSE – Mercato : Aubameyang (Arsenal) en salle d’attente au FC Barcelone ?

Le nom de l’ancien attaquant de l’ASSE, Pierre-Emerick Aubameyang, revient fréquemment en ce début de Mercato. Pour ue raison simple. Priorité absolue du FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter Milan pour un chèque de 111M€. Mais, le club lombard souhaiterait au préalable dénicher son remplaçant d’après le quotidien espagnol, Mundo Deportivo. Les noms d’Edinson Cavani (PSG) et Timo Werner (RB Leipzig) sont évoqués. Martinez, lui, se serait déjà mis d’accord sur un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 12 millions d’euros.

En Catalogne, Lionel Messi attend de pied ferme son compatriote mais le Daily Mail croit savoir ce jeudi que le Barça étudie toujours ses possibilités au cas où l’affaire capoterait, et Pierre-Emerick Aubaeyang serait son plan B.

A un an du terme de son contrat,en buteur des Verts (30 ans) n’a toujours pas prolongé à Arsenal, qui commence à se faire à l’idée de le transférer dès l’été 2020. Outre le Barça, le nom du Gabonais est aussi cité à Chelsea et au Real Madrid, son club de cœur.

#aubameyang to #lfc will now start gathering pace …… Has year left on his contract, wants CL football and valued around 25m #afc

Lovren might sweeten the deal 👀

— Ina Shaax Beegsi 💚🤍❤️ (@MrMaker14) June 5, 2020