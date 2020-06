ASSE – Mercato : avec Aouchiche (PSG), les Verts pourraient aligner une super équipe U23 !

true

Avec la signature attendue d’Adil Aouchiche, l’ASSE pourrait aligner une équipe U23 de belle qualité cette saison…

Stefan BAJIC (18 ans)

International U19, Bajic a remporté la Coupe Gambardella il y a un an avec les jeunes pousses vertes de Razik Nedder. Stéphanois pure souche, il incarne l’avenir du club au poste de gardien de but. Derrière lui, Etienne GREEN (19 ans) a signé un premier contrat professionnel d’un an.

Yvann MACON (21 ans)

Arrivé cet hiver de Dunkerque, le Guadeloupéen sera la doublure de Mathieu Debuchy au poste de latéral droit. Pour lui faire de la place, Claude Puel n’a pas hésité à écarter Sergi Palencia, que le club souhaite transférer.

Wesley FOFANA (19 ans)

Vainqueur de la Gambardella l’an dernier, le Marseillais s’est vite imposé comme un titulaire depuis l’arrivée de Puel. Apparu à 23 reprises en 2019-20 (2 buts), il est sur les tablettes de plusieurs clubs européens (Arsenal, Everton, RB Leipzig, Dortmund, Milan AC) mais l’ASSE n’a pas l’intention de le vendre cet été.

Harold MOUKOUDI (22 ans)

Arrivé libre du Havre, l’international camerounais va terminer la saison en prêt à Middlesbrough. Il pourrait être transféré en Angleterre dans la foulée. Au poste de défenseur central, l’ASSE peut également compter sur Marvin TSHIBUABUA (18 ans), vainqueur de la Gambardella l’an dernier, et sur Setigui KARAMOKO (20 ans), recruté à Béziers pour renforcer son équipe réserve, en tout cas dans un premier temps.

Arnaud NORDIN (22 ans)

Aligné à deux reprises dans un rôle de piston gauche la saison dernière, l’international Espoirs pourrait être testé au poste de latéral gauche durant la préparation, Puel cherchant des solutions dans ce secteur. Prêté à Atromitos, l’international Espoirs Grec Alexandros KATRANIS (22 ans), qui n’a pas repris l’entraînement avec l’ASSE, devrait quitter le club.

Lucas GOURNA-DOUATH (16 ans)

Le jeune milieu, capable d’évoluer en sentinelle ou comme relayeur, fera partie des attractions de cette préparation estivale. Capitaine de l’équipe de France U17, comparé à Paul Pogba, il est annoncé très prometteur.

Mahdi CAMARA (21 ans)

Le milieu relayeur s’est imposé depuis l’arrivée de Puel après un prêt à Laval, en National. Son profil de box-to-box, agressif à la récupération, capable de se projeter et pas avare d’efforts, plait beaucoup à Puel. Prolongé jusqu’en 2024. A son poste, Aimen MOUEFFEK (19 ans), ancien international U16, souvent blessé ces dernières saisions mais doté de grosses qualités, pourrait aussi avoir son mot à dire.

Zaydou YOUSSOUF (20 ans)

Eloigné des terrains depuis le début de l’année, l’ancien girondin avait enchaîné les gros matches à l’arrivée de Puel, qui compte beaucoup sur lui. Dans un profil de relayeur gaucher, l’ASSE entend en revanche se séparer d’Assane DIOUSSE (22 ans), qui a encore deux ans de contrat au club.

Adil AOUCHICHE (17 ans)

Les Verts espèrent enrôler la pépite du PSG, à qui Puel aimerait donner les clés du jeu. Sion arrivée pourrait précipiter le départ de Bilal BENKHEDIM (18 ans), au profil assez similaire mais qui n’a pas convaincu Puel. Buteur en finale de la Coupe Gambardella au Stade de France il y a un an, le n°10 pourrait être prêté.

Charles ABI (20 ans)

Buteur en finale de Gambardella l’an dernier, le longiligne attaquant n’a inscrit qu’1 but la saison dernière, en Coupe de France, et il n’a toujours pas fait trembler les filets en L1. Mais Puel voit en lui l’avant-centre du futur, pour l’ASSE. Déclic attendu.

Jean-Philippe KRASSO (22 ans)

Première recrue estivale des Verts, l’ancien buteur d’Epinal se voit offrir une seconde chance après être passé par le centre de formation de Lorient. Doté d’un solide gabarit (1,87m, 89kg), il a tapé dans l’oeil de Puel en Coupe de France. Evoluant dans le même registre, le Sénégalais Makhtar GUEYE (22 ans), prêté à Nancy cette saison, pourrait être à nouveau prêté, voire transféré. Trois autres jeunes attaquants chercheront à se faire une place dans le groupe : Edmilson Correia (20 ans), Maxence RIVERA (18 ans) et le néo-pro Mathys SABAN (18 ans).