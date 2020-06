ASSE : Beric veut déjà organiser son retour à Saint-Étienne !

true

Robert Beric (29 ans), qui a quitté l’ASSE au cours du mercato hivernal, ne raterait pour rien au monde un retour à Geoffroy-Guichard, où il est très apprécié.

Il y a certaines histoires d’amour qui se finissent sans qu’on comprenne trop pourquoi. Par exemple, Robert Beric était attaché à l’ASSE mais les Verts lui ont indiqué la porte de sortie cet hiver. L’attaquant slovène, de bonne composition, a compris le message et en a profité pour traverser l’Atlantique pour mettre le cap sur Chicago.

Ne comptez en revanche par sur Beric pour valider le dicton « loin des yeux, loin du cœur. » Interrogé sur son amour pour l’ASSE, l’attaquant de 29 ans compte bien revenir tôt ou tard à Geoffroy-Guichard. Histoire de suivre un match des Verts depuis les gradins.

« Il est évident que si je peux, je reviendrai voir des matchs »

« Saint-Étienne ? C’est mon club et je resterai fan de ce club à jamais. Je vais m’en souvenir pour toujours. Cela fait partie de ma vie et je ne peux pas oublier ce genre de choses. Il est évident que si je peux, je reviendrai voir des matchs, a-t-il fait savoir à Parlons Sport, avant de se remémorer son but victorieux lors du derby contre l’OL. C’est tellement dur à décrire. Le stade explose complètement. Dans ma tête aussi ça explose et c’est un sentiment incroyable et difficilement descriptible. » C’est pourtant sur cette image magique que les supporters voudront à jamais rester avec Beric.