ASSE – Mercato : Bouanga a permis au RC Strasbourg de faire un joli coup !

Comptant parmi les meilleurs joueurs du National 1, Mehdi Chahiri (ex-Red Star) a signé au RC Strasbourg convaincu par Denis Bouanga (ASSE).

S’il ne sait pas encore quoi faire de sa reconversion et qu’il est encore loin d’y penser, Denis Bouanga ferait un très bon recruteur. En effet, c’est parce qu’il a été rassuré par son ami gabonais que Jean-Philippe Krasso a choisi l’AS Saint-Etienne au moment de quitter Epinal (National 2) sans passer par la case « projet intermédiaire ».

C’est aussi parce que Denis Bouanga lui a parlé de son aventure éphémère au RC Strasbourg que Mehdi Chahiri (ex-Red Star, 23 ans) a choisi le club alsacien. C’est en tout cas ce que le milieu de terrain passé par la réserve du FC Lorient a fait savoir dans les « Dernières Nouvelles d’Alsace ».

« J’ai su être efficace au Red Star, le National est très regardé. Quand tu fais une bonne saison, tu sais que tu peux être contacté, ça fait toujours plaisir. J’étais suivi par d’autres clubs de L1 comme Montpellier et Dijon mais j’ai signé à Strasbourg. J’ai appelé Denis Bouanga, que j’ai connu au FC Lorient et qui a joué six mois à Strasbourg en prêt en 2016. Il m’a dit que le Racing était un bon club et que je devrais y signer », a-t-il expliqué.

Et Chahiri dit aussi avoir été séduit par l’aura de la Meinau, le mini-Chaudron de l’Est de la France : « Le public a également été déterminant, car j’aime jouer devant du monde. Le discours du coach et des dirigeants a aussi pesé. Mon choix a été rapide ».