ASSE – Mercato : Bouanga, Fofana, Vagner… qui l’ASSE va-t-elle sacrifier ?

Alors que les finances du club ne sont pas au mieux, plusieurs joueurs de l’ASSE attisent les convoitises. Tour d’horizon, au cas par cas, de ces Verts susceptibles d’être transférés.

Denis BOUANGA

La semaine dernière, l’ASSE aurait reçu une offre du Stade Rennais pour le Gabonais. Les Bretons auraient proposé 11 M€, offre refusée par les Verts qui tiennent à leur meilleur buteur. Mais le SRFC est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, il a donc les moyens de s’offrir le joueur, que Julien Stéphan veut absolument. Si la proposition se rapprochait des 20 M€, l’ASSE pourrait se résoudre à vendre, ce qui boosterait considérablement son enveloppe pour pouvoir recruter. Bouanga est de loin le meilleur atout offensif de Claude Puel à l’heure actuelle, mais à 25 ans, certains au club estimeraient qu’il a peut-être déjà atteint son potentiel maximum, et qu’il pourrait être judicieux de le sacrifier lui, plutôt qu’un autre… Reste à connaître la position du joueur, qui avait préféré l’ASSE à Rennes l’été dernier, et qui est ciblé par d’autres clubs, notamment le LOSC et le Betis Séville. Les enchères pourraient donc monter.

Wesley FOFANA

A 18 ans, le défenseur sort d’une belle saison, avec 23 matches au compteur (2 buts). Devenu titulaire depuis l’arrivée de Puel, le Marseillais, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, s’est imposé comme un maillon fort de la défense, qui sera privée de son compère William Saliba à la rentrée. Puel veut à tout prix le garder et construire avec lui, mais plusieurs clubs frappent à porte. Selon nos informations, l’ASSE a déjà refusé une offre de 13 M€ l’hiver dernier en provenance du Milan AC, dont Fofana avait visité les installations pendant l’hiver. Depuis, le club lombard se serait retiré mais Fofana est sur les tablettes d’Arsenal, Everton et du RB Leipzig, qui envisagerait une belle offre, de l’ordre de 20 M€, pour faire du joueur le successeur de Dayot Upamecano, sur le départ. Prolongé jusqu’en 2024 en avril, Fofana, lui, espère poursuivre sa progression à l’ASSE. Et en cas de départ, il ne rêve que d’Angleterre.

Vagner DIAS GONCALVES

Nancy se frotte les mains d’avoir obtenu le prêt de Vagner ces deux dernières saisons. Laissé pour compte chez les Verts, le petit attaquant capverdien s’est révélé. Il a été le meilleur joueur de l’ASNL ces deux dernières saisons et son meilleur buteur, avant d’être stoppé par une grosse blessure cet hiver. Pas de quoi freiner les convoitises puisque de nombreux clubs sont sur les rangs, dont le FC Lorient, Brest, Metz, Strasbourg et, selon certaines sources, l’OM. A 24 ans, le joueur n’a plus qu’un an de contrat. Une situation qui pourrait favoriser un transfert. Mais l’ASSE peut difficilement espérer plus de 3 ou 4 M€ pour Vagner. Entre une vente au rabais ou une prolongation afin de donner enfin sa chance au Capverdien, le club va vite devoir trancher.

Franck HONORAT

L’ancien clermontois jouit d’une grosse côte parmi les anciens clubs de L2. C’est le cas de Brest mais aussi de Lorient, qui revient à la charge après s’être déjà intéressé à lui au Mercato. Metz et Lens auraient également un œil sur lui. A 23 ans, il fait partie des plans à l’ASSE. Mais Puel ne verrait pas en lui un homme de base de son projet et le joueur ne serait pas contre l’idée de changer d’air pour rejoindre un club lui garantissant plus de temps de jeu. Si l’un des candidats pose 4 ou 5 M€ sur la table, il pourrait y avoir des discussions…

Arnaud NORDIN

A bientôt 22 ans, le petit ailier n’a pas réalisé une grosse saison avec seulement 3 buts et 1 passe décisive. Même s’il est devenu international Espoirs et s’il a de gros atouts avec sa vitesse, sa percussion, l’ancien nancéien ne s’est pas encore imposé et des clubs pensent à lui, notamment le RC Strasbourg. Comme Honorat, une proposition à hauteur de 4-5 M€ pourrait amener les dirigeants à réfléchir. Son avenir pourrait aussi dépendre de celui de Bouanga, qui évolue au même poste.

Bilal BENKHEDIM

Peu utilisé par Puel, le jeune meneur de jeu (18 ans) jouit tout de même d’une belle côte sur le marché. Alors que l’ASSE envisageait un prêt, l’intérêt de Nice, de Valence et du Milan AC a filtré. En cas d’offre intéressante, un transfert de Benkhedim pourrait se préciser, surtout si Adil Aouchiche, qui présente un profil similaire, venait à s’engager avec les Verts.

Harold MOUKOUDI

Prêté à Middlesbrough en janvier, l’ancien havrais est très apprécié de son coach Jonathan Woodgate qui souhaite le transférer définitivement. Des clubs de Premier League seraient également sur les rangs. Si Puel ne ferme pas la porte à un retour, une offre avoisinant les 10 M€ pourrait convaincre les Verts de céder leur international camerounais, arrivé libre l’été dernier.