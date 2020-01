ASSE – Mercato : Bouanga ne laisse aucune chance aux courtisans cet hiver

true

Dans un début de saison globalement décevant pour l’ASSE, les Verts peuvent au moins savourer leur bonne pioche de l’été. Denis Bouanga, acheté au Nîmes Olympique, réalise un excellent début de saison avec déjà sept buts marqués en championnat.

Des performances qui, inévitablement, devraient amener des regards extérieurs. Mais dans une interview accordée à France Bleu, Bouanga a très vite mis les choses au point en vue du Mercato hivernal. « Il y aura peut-être des offres au mercato d’hiver mais je ne partirai jamais à la mi-saison. Je ne veux pas être coupé dans mon élan et aussi abandonner mon équipe. Pour l’instant, mon objectif est de rester à Saint-Étienne. Pourquoi partir alors que je me sens bien ici ? », a prévenu le milieu offensif des Verts.

Par ailleurs, alors qu’il espère que l’ASSE pourra « faire mieux que la saison passée » avec « un beau parcours en seconde partie de saison », le milieu stéphanois s’est fixé des objectifs clairs sur le plan personnel. « J’espère avoir de meilleures statistiques que la saison dernière. Je suis à un petit but de la saison dernière. Je sais que ça peut bloquer aussi par manque d’efficacité. Donc je vais continuer à travailler pour dépasser ces huit petits buts », a conclu Bouanga.