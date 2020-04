ASSE – Mercato : Boudebouz est « 100% Vert », Puel peut oublier Kakuta

true

La rumeur a volé en éclats. Lundi, on faisait savoir que l’ASSE s’intéressait de très près à Gaël Kakuta en vue de la saison prochaine. Soccer Link précisait que le meneur de jeu du SC Amiens (28 ans), suivi depuis des lustres par les Verts, était même la cible privilégiée par Claude Puel devant un départ d’un Ryad Boudebouz « sur le départ. »

Peuple Vert a ensuite fait savoir que l’international algérien n’avait aucune intention de quitter l’ASSE au mercato, lui qui a été érigé au rang de héros local après avoir envoyé les Verts en finale de la Coupe de France. Le milieu de 30 ans a confirmé cette tendance très clairement mardi soir.

« Je n’ai aucunement pensé à partir, je suis 100% Vert »

« Je n’ai aucunement pensé à partir. Je n’ai qu’un objectif, c’est finir la saison et préparer la suivante du mieux que possible, a expliqué Boudebouz lors d’un échange sur les réseaux sociaux. J’ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l’amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l’équipe. Je n’ai qu’une hâte, c’est retrouver le chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% Vert. »