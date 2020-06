ASSE – Mercato : ça bouge aussi chez les jeunes !

true

Même si le projet de Claude Puel pour relancer l’ASSE va donner la part belle à la jeunesse, de nombreux jeunes joueurs de l’effectif stéphanois se dirigent vers la sortie…

Claude Puel ne l’a pas caché : il veut arrêter avec une habitude du club forézien, celle de faire signer des premiers contrats pros à tout va… « Je trouve plus sain qu’on soit davantage exigeants dans nos signatures professionnelles, a-t-il expliqué. Le modèle ne doit plus être celui qui consiste à faire signer des jeunes pour encadrer la réserve. On doit les former pour jouer en équipe première. Le joueur doit rester au centre du jeu. On doit trouver un panachage entre les jeunes et des joueurs matures pour les encadrer. »

L’ASSE devrait officialiser sous peu les joueurs qui signeront un premier contrat professionnel, mais cela ne pourrait concerner que le prometteur milieu de terrain Lucas Gourna-Douath. En attendant, il est déjà acquis que le club forézien ne conservera pas plusieurs jeunes en fin de contrat en juin, parmi lesquels figurent plusieurs vainqueurs de la Coupe Gambardella il y a un an. C’est le cas du gardien Nathan Crémillieux, des défenseurs Jordan Halaimia, Dylan Durivaux (qui s’est engagé avec Guingamp) et Mathis Mezaber, du milieu Alexandre Valbon et de l’attaquant Zakaria Bengueddoudj.

Hérelle, trois mois et puis s’en va…

Venu renforcer la réserve cet hiver, Kleeveyns Hérelle, l’attaquant débarqué d’Avranches, aura fait un passage éclair, le temps d’inscrire 1 but avec la formation de Razik Nedder. Il n’a pas été conservé et n’aura donc porté le maillot vert que l’espace de trois mois, avant le confinement. Arrivé l’été dernier, Aboubakar Kouyaté, défenseur central de 22 ans formé à l’AS Monaco, quitte lui aussi le club forézien. Il n’avait signé qu’un contrat d’un an au printemps dernier. Le milieu colombien Luis Sanchez (19 ans), pourtant prêté deux ans par l’America Cali, ne reviendra pas lui non plus du côté de L’Etrat. Après une saison décevante, qui a vu la réserve verte descendre en National 3, l’ASSE a décidé d’un commun accord avec le club colombien d’arrêter prématurément l’expérience.

3e gardien de l’ASSE depuis deux saisons, le portier Théo Vermot n’a pas davantage été retenu, et le club cherche une solution pour un autre gardien, Alexis Guendouz, prêté à Pau cette saison et qui espére accompagner le club palois en L2, même si Didier Tholot a succédé à Bruno Irles sur le banc.

Guendouz, Sissoko, Ghezali, Souici et Nadé mis sur le marché

Parmi les autres joueurs prêtés cette saison, Alpha Sissoko et Lamine Ghezali auraient une touche avec Orléans (National), où l’ancien stéphanois Claude Robin vient d’être nommé. L’ASSE aimerait aussi se séparer des défenseurs Rayan Souici, qui vient d’enchaîner trois prêts, et Mickaël Nadé, qui entrent tous les deux dans la dernière année de leur contrat Elite.

Makhtar Gueye vers un nouveau prêt

Auteur de 7 buts avec Nancy, Makhtar Gueye a livré une bonne saison en L2. A 22 ans, l’attaquant sénégalais avait déjà montré de bonnes choses les rares fois où il avait eu l’occasion de jouer en 2018-19, avec Jean-Louis Gasset. Il avait notamment marqué un but dès sa première apparition en L1, en début de saison, à Strasbourg (1-1).

Mais l’avenir du joueur ne devrait toujours pas s’inscrire à l’ASSE. En effet, le club forézien, qui vient de recruter Jean-Philippe Krasso (Epinal), dont le profil est similaire, envisage un nouveau prêt pour Gueye. Nancy et d’autres clubs de L2 sont intéressés, dont Troyes, où Gueye pourrait retrouver Laurent Batlles, son ancien coach avec la réserve des Verts.