ASSE – Mercato : ça bouge dans le dossier Harold Moukoudi !

Selon certaines indiscrétions, le défenseur central de l’ASSE, Harold Moukoudi, pourrait bel et bien être transféré à Middlesbrough, là où il est prêté.

Hier, pour la reprise du Championship, le défenseur central de l’ASSE, Harold Moukoudi, prêté au club de Middlesbrough, n’a pas participé à la débâcle de son équipe, sèchement battue à domicile par Swansea (0-3), et qui se retrouve désormais dans les profondeurs du classement (21e sur 24).

Moukoudi, malade, n’en reste pas moins au coeur de l’actualité en raison du mercato. Et, comme vous le savez sans doute, le joueur, et même l’ASSE, ne seraient pas contre un transfert définitif au sein du club anglais. Avec un prix avoisinant les 8-9 millions d’euros, bienvenu pour les finances stéphanoises.

Comme l’a récemment confirmé Jonathan Woodgate au Northern Echo, l’une des priorités du club est bel et bien d’acquérir le défenseur stéphanois. Définitivement.

Middlesbrough parti pour descendre ?

Des discussions auraient même déjà eu lieu. Problème, et non des moindres, Middlesbrough va devoir se maintenir pour formuler une offre aux dirigeants stéphanois. Or, au vu du classement actuel, et du même nombre de points que le premier relégable (Hull City), la partie est loin d’être gagnée…