ASSE – Mercato : ça bouge encore pour Franck Honorat

L’attaquant de l’ASSE, Franck Honorat, suscite la convoitise en Ligue 1. Pour preuve, le FC Lorient aurait proposé 5 millions d’euros aux Verts.

A chaque jour son montant. Et, de toute évidence, le dossier du transfert de Franck Honorat, l’ailier de l’ASSE, est encore loin d’avoir livré sa part de vérité. Le joueur, arrivé dans le Forez l’été dernier en provenance de Clermont-Ferrand, a profité de l’arrivée chez les Verts de Claude Puel pour montrer l’étendue de ses qualités.

Résultat, et dès le mercato d’hiver, Honorat avait été approché par le FC Lorient. Sans suite. Cette fois, et ce n’est plus un secret pour personne, deux clubs bretons poussent pour l’attaquant : le Stade Brestois et Lorient, de nouveau. Selon RMC, les Merlus, et c’est tout de même étonnant, auraient passé la seconde dans le dossier en proposant, tenez-vous bien, 5 millions d’euros.

L’ASSE n’aurait, et le conditionnel este de rigueur, pas répondu à cette offre.