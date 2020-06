ASSE – Mercato : changement de cap pour Vagner !

true

Vagner est sur la grille de départ à l’ASSE. Annoncé à Brest, l’attaquant capverdien devrait finalement rejoindre le FC Metz.

Prêté ces deux dernières saisons à Nancy, Vagner Dias Gonçalves est sur le départ à l’ASSE. Comme indiqué dans nos colonnes, le club forézien, qui a déjà transféré Franck Honorat au Stade Brestois pour 5 M€, compte sur la vente du Capverdien et sur celle d’Harold Moukoudi pour renflouer ses caisses et ne pas avoir à céder Denis Bouanga et Wesley Fofana, deux éléments que Claude Puel veut absolument garder.

Metz se rapproche des demandes de l’ASSE

Pour Vagner, les dirigeants stéphanois ont déjà reçu deux offres qui émanent de Brest et de Metz. Et selon Manu Lonjon, qui annonçait il y a quelques jours que le club breton tenait la corde et que l’ancien joueur de Gil Vicente intéressait un club portugais, c’est finalement vers Metz qu’il devrait se diriger. « Metz se rapproche petit à petit, a expliqué sur Twitch le spécialiste des transferts. Ils ont beaucoup avancé ces deux derniers jours. Ils veulent le faire et lui est intéressé. Ça se joue sur des détails ». Selon Lonjon, Metz a formulé une deuxième offre à hauteur de 3 M€ + bonus.

Butfootballclub expliquait il y a quinze jours que Metz avait proposé 2 M€ et que les dirigeants stéphanois demandaient 5 M€ pour libérer le joueur. Les positions se seraient donc sérieusement rapprochées.