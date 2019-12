ASSE, FC Nantes, RC Strasbourg – Mercato : un ex de l’OL les fait tous craquer !

true

Selon RMC, l’ASSE, le FC Nantes ou encore le RC Strasbourg auraient amorcé des discussions avec l’AC Ajaccio pour leur latéral gauche Gédéon Kalulu (ex-OL, 22 ans).

Si la priorité de l’hiver va vers un dégraissage de l’effectif, Claude Puel ne serait pas contre financer quelques ajustements à l’AS Saint-Etienne. Outre le secteur offensif, le Castrais regarde à la venue d’un latéral droit. Pas franchement convaincu par Sergi Palencia ou Nelson Alpha Sissoko, Claude Puel cherche un latéral droit supplémentaire à mettre en concurrence avec Mathieu Debuchy, lequel se retrouve de plus en plus régulièrement à évoluer dans l’axe.

Si l’on en croit « RMC », Claude Puel aurait des vues sur un latéral droit formé à l’Olympique Lyonnais : Gédéon Kalulu (22 ans). Transféré définitivement à l’AC Ajaccio l’été dernier, le frère d’Aldo Kalulu réalise un superbe début de saison avec le club insulaire, actuel 4e de Ligue 2.

D’après la radio, des discussions auraient même été amorcées autour d’un transfert estimé à 1,5 M€. Les Verts, comme d’autres formations de l’élite à l’image du FC Nantes (qui cherche un latéral pour palier la blessure de Fabio), de l’OGC Nice ou du RC Strasbourg (en cas de départ de Kenny Lala) seraient prêts à bloquer Kalulu dès maintenant, quitte à le laisser six mois en prêt à l’ACA.