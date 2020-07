ASSE – Mercato : Claude Puel justifie son dernier pari au milieu

true

Claude Puel a brièvement justifié la signature à l’ASSE du milieu de terrain Yvan Neyou, arrivé en provenance de la réserve de Braga.

Jeudi dernier, l’AS Saint-Etienne a surpris son monde en annonçant la signature du jeune milieu de terrain camerounais Yvan Neyou (23 ans), lequel évoluait avec la réserve de Braga (D2 portugaise) et qui est arrivé en prêt avec option d’achat. Une arrivée qui porte la patte de Claude Puel mais pour laquelle le Castrais ne s’était pas exprimé jusqu’alors.

Interrogé à l’issue d’ASSE – Nice (4-1) vendredi soir, l’entraîneur des Verts a justifié ce pari : « C’est un joueur qui a des qualités techniques très intéressantes. Un joueur qui a un profil et des attitudes très intéressantes. On essaye de trouver des jeunes qui nous semblent avoir un certain talent et qui financièrement, n’ont pas un gros impact », a-t-il glissé.

Issue de la même promotion de l’INF Clairefontaine qu’Allan Saint-Maximin, Christopher Nkunku et Amine Harit, l’intéressé a beaucoup bourlingué dans sa carrière, passant par le centre de formation de l’AJ Auxerre, le CS Sedan Ardennes et le Stade Lavallois avant son départ au Portugal en 2018.

Comme l’éphémère stéphanois Kleeyvens Hérelle avant lui, Yvan Neyou est représenté par un membre du cercle proche de Claude Puel. En espérant que cette fois-ci le réseau du coach ligérien a tapé dans le mille…