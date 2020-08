ASSE – Mercato : Claude Puel peaufine les contours de son effectif

true

Le projet que souhaite mettre en place Claude Puel à l’ASSE cette saison se dessine de plus en plus clairement, même si plusieurs mouvements restent à venir… Eclairage.

On commence à y voir de plus en plus clair dans le projet de Claude Puel et les hommes sur qui il compte. A la lecture de ses choix depuis le début de la préparation et lors de la finale de Coupe de France contre le PSG, le manager de l’ASSE souhaite s’appuyer sur un 4-2-3-1. Dans les buts, Jessy Moulin, conforté par sa belle prestation au Stade de France, est le nouveau n°1, avec le jeune Stefan Bajic en doublure, alors que Stéphane Ruffier, mis à pied le mois dernier, est clairement invité à partir. Etienne Green complètera l’effectif, qu’Alexis Gendouz a quitté (USM Alger).

Il veut encore un défenseur… ou deux

En défense centrale, William Saliba est parti à Arsenal et Loïc Perrin vient de prendre sa retraite. Puel veut conserver Wesley Fofana à tout prix, malgré l’intérêt affirmé du Milan AC et de Leicester, pour en faire son homme de base. Prêté à Middlesbrough, Harold Moukoudi pourrait rester dans le Forez et Timothée Kolodziejczak postule également. Mais Puel aimerait du renfort pour sa charnière car derrière les solutions ne sont pas légion. Les jeunes Marvin Tshibuabua et Setigui Kamamoko devraient composer la charnière de l’équipe réserve pour débuter la saison. Mickaël Nadé, lui, a été prêté à Quevilly-Rouen.

Dans les couloirs défensifs, la hiérarchie est clairement établie à droite avec Mathieu Debuchy comme titulaire et Yvann Maçon en doublure. Sergi Palencia, lui, est invité à partir. C’est également le cas, à gauche, pour Miguel Trauco et Alexandros Katranis. Gabriel Silva a marqué des points au début de la préparation avant de se blesser. Sa fragilité conforte Puel dans son idée de recruter un autre spécialiste du poste. Plusieurs pistes sont lancées à commencer par celle du Grec Dimitrios Giannoulis (PAOK). Mais pas question d’empiler les joueurs, et il est probable que le club ne recrutera pas avant d’avoir trouvé une solution pour Trauco. Le club cherche également un point de chute pour les jeunes Alpha Sissoko et Rayan Souici, prêtés la saison passée.

Au milieu, c’est complet

Au milieu, Yann M’Vila devrait rester et épauler la jeune classe verte représentée par Mahdi Camara, Aimen Moueffek et Lucas Gourna-Douath. Zaydou Youssouf va revenir de blessure. En revanche, Assane Diousse est invité à partir. Le jeune Victor Petit, lui, a repris avec la réserve. Et la recrue Yvan Neyou a montré de très bonnes choses contre Paris. M’Vila, Camara, Youssouf et Neyou devraient se disputer les deux places pour débuter la saison. Devant eux, Puel fonde de gros espoirs sur Adil Aouchiche, qu’il tenait absolument à recruter. L’arrivée de l’ancien parisien devrait encore un peu plus pousser Bilal Benkhedim vers la sortie. Ryad Boudebouz est une autre option en meneur de jeu, de même que Wahbi Khazri. Mais si l’Algérien a répété son envie de rester au club, le doute plane encore sur l’avenir du Tunisien, plus gros salaire du club. En cas d’offre, un départ est possible.

Il manque encore un 9… mais Diony est toujours là

En attaque, sur les ailes, Franck Honorat et Vagner Dias, transférés à Brest et Metz, ne sont plus là, tout comme Lamine Ghezali, prêté au SC Lyon. Romain Hamouma, qui entre dans la dernière année de son contrat, ne sera pas forcément retenu en cas de proposition mais il ne voit rien venir malgré certaines approches, de Lorient notamment. Le jeune Maxence Rivera pourrait avoir un bon coup à jouer, et Kévin Monnet-Paquet, opéré deux fois des croisés en un an, s’apprête à reprendre la compétition. A gauche, Puel compte s’appuyer sur Denis Bouanga, malgré les sollicitations dont fait l’objet l’ancien nîmois. Arnaud Nordin postule également, alors que les jeunes Edmilson, Mathys Saban et Tyrone Tormin, eux, ont repris en réserve, tout comme Abdoulaye Sidibé.

Enfin, devant, après avoir transféré Robert Beric à Chicago cet hiver, l’ASSE a cédé Makhtar Gueye à Ostende. Puel va s’appuyer sur Charles Abi et la recrue Jean-Philippe Krasso. Mais le recrutement d’un avant-centre est envisagé, si le club arrive enfin à trouver un nouveau point de chute à Loïs Diony, sous contrat jusqu’en 2021 et blessé depuis la reprise de l’entraînement fin juin après avoir été victime d’un traumatisme crânien suite à une chute en VTT.