ASSE – Mercato : Claude Puel récupère un joueur offensif inattendu !

Si l’AS Saint-Etienne n’a pas eu les moyens de lui offrir un attaquant cet hiver, Claude Puel va quand même récupérer un élément pour étoffer son secteur offensif sur les derniers mois de la saison.

En effet, Lamine Ghezali (20 ans) – qui était prêté pour la saison à La Berrichonne de Châteauroux et cirait le banc (9 apparitions, 1 titularisation, 0 but, 1 passe décisive) – ne va pas pousser plus loin son aventure en Ligue 2.

« La Nouvelle République » confirme le retour dans le Forez du milieu offensif, lequel revient dans le Forez pour aider l’équipe de National 2 à se maintenir. Claude Puel appréciant de regarder ce qui se passe plus bas, l’intéressé pourrait bien avoir sa chance avec l’équipe fanion s’il performe. Rappelons que Ghezali a disputé 7 matches de Ligue 1 (1 but) l’an passé avec Jean-Louis Gasset.