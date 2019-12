ASSE – Mercato : Claude Puel valide le recrutement d’un attaquant de National !

true

Conseillé par son fils Paulin, Claude Puel aurait fait venir l’attaquant Kleyveens Hérelle (ex-Avranches, 25 ans) à l’AS Saint-Etienne.



Si l’AS Saint-Etienne a fait du dégraissage de son effectif la priorité de l’hiver 2020, Claude Puel n’est pas non plus fermé à quelques arrivées. Notamment devant où le Castrais n’est pas satisfait de ce dont il dispose en équipe première et au sein de la réserve en National 2.

D’après « RMC Sport », les Verts auraient déjà bouclé un premier renfort pour renforcer l’équipe B entraînée par Razik Nedder. Une arrivée d’ailleurs validée par Claude Puel et recommandée par son plus jeune fils Paulin (22 ans), joueur de l’US Avranches : Kleyveens Hérelle (libre, 25 ans).

En disgrâce du côté d’Avranches (4 apparitions en équipe fanion depuis cet été), l’ancien joueur du CA Bastia, de l’AS Béziers et de l’US Ivry a résilié son contrat fédéral il y a quelques semaines avant de venir faire un essai dans le Forez. Essai qui se serait révélé concluant.