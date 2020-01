true

Hier, à l’issue de la victoire de l’AS Saint-Etienne sur le Paris FC (3-2) en Coupe de France, Claude Puel a enterré Timothée Kolodziejczak en une punchline. N’ayant pas apprécié qu’on lui demande des nouvelles du défenseur qu’on ne voit plus beaucoup dans le groupe, le Castrais a fait feu : « Vous allez le voir de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je veux garder le bon état d’esprit de l’équipe comme j’ai vu, ce soir. Vous en tirez les conclusions que vous voulez ».

Si l’avenir de « Kolo » semble scellé, Puel – plus disert qu’habituellement à Paris – a, en revanche, refusé d’aborder un autre dossier sensible. Lancé sur le cas de Yann Mvila, absent depuis le match de Strasbourg et annoncé malade sur la première quinzaine de janvier, le coach des Verts a esquivé la question.

Considéré comme l’un des éléments clés de l’ASSE par ses prédécesseurs Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, Yann Mvila ne sera clairement pas retenu en cas d’offre cet hiver. D’abord malade puis victime d’un accident de la route à sa sortie de l’entraînement la semaine passée, l’ancien Rennais ne serait plus dans des conditions optimales pour jouer.