ASSE – Mercato : confirmation que la porte s’entrouve pour Denis Bouanga

Même si Claude Puel assure vouloir le conserver, l’attaquant Denis Bouanga pourrait être vendu par l’ASSE car ses courtisans font le forcing.

Les lecteurs réguliers de But! Saint-Etienne ne seront pas étonnés par l’information de l’insider Mohamed Toubach-Ter. Il s’agirait d’ailleurs davantage d’une confirmation des affirmations de notre journaliste, Laurent Hess, plus que d’une affirmation : l’AS Saint-Etienne ne dira pas non en cas de belle offre pour Denis Bouanga.

En public, l’entraîneur des Verts, Claude Puel, assure vouloir conserver son attaquant, arrivé de Nîmes l’été dernier et qui a terminé la saison 2019-20 avec les statuts de meilleur buteur et passeur de l’ASSE. Mais dans les faits, une belle vente permettrait de renflouer les caisses stéphanoises et Bouanga serait moins indispensable que l’autre joueur bankable, Wesley Fofana.

« Ce qui devait arriver, arrive !, a écrit Mohamed Toubach-Ter sur Twitter. Saint-Etienne bloque Fofana (joueur d’ailleurs devrait rester & partir l’an pro) mais laisse la porte entre-ouverte pour Denis Bouanga. La raison est simple: des équipes étrangères accélèrent & font de l’international gabonais, une priorité ! »