ASSE – Mercato : coup dur pour un gardien des Verts

Promu en L2 où il était prêté par l’ASSE cette saison, Alexis Guendouz n’accompagnera pas le club palois à l’étage supérieur.

Stéphane Ruffier n’est pas le seul gardien que Claude Puel va devoir recaser à l’ASSE. Poteaux Carrés révèle en effet qu’Alexis Guendouz (24 ans), prêté à Pau (National), ne restera pas chez le promu, qui a décidé de ne pas le conserver. Un coup dur pour Guendouz, qui avait participé activement à la montée de Pau (24 titularisations toutes compétitions confondues) et fait donc les frais du départ de Bruno Irles, remplacé par Didier Tholot.

« On va changer de gardien, on n’envisage pas de négocier avec Saint-Etienne pour le garder » , a confié Tholot à Poteaux Carrés. L’ASSE se retrouve donc aujourd’hui avec 5 gardiens sous contrats professionnels : Jessy Moulin, Stéphane Ruffier, Stefan Bajic, Etienne Green et Alexis Guendouz, dont le contrat se termine dans un an, comme ceux de Ruffier et Green.