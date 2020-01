ASSE – Mercato : David Wantier attend du mouvement la semaine prochaine

true

Le départ de Robert Beric est imminent à l’ASSE. Dans son édition du jour, Le Progrès assure que l’attaquant slovène (28 ans) a passé jeudi une troisième matinée consécutive à L’Etrat sans s’entraîner avec le groupe. Son transfert à Chicago devrait être bouclé dans le week-end.

Après Beric, dont le transfert devrait être bouclé demain ou ce week-end, le mercato pourrait s’animer la semaine prochaine #ASSE https://t.co/136N4xx3O2 — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) January 16, 2020

Beric, qui avait prolongé en février dernier son contrat avec l’ASSE jusqu’en 2022, aura marqué 34 buts en 103 matches disputés sous le maillot vert. Son départ laissera des traces dans le vestiaire, où il est très apprécié. Au niveau du mercato, ce départ pourrait aussi être suivi d’effet.

« Pour l’instant, on en est au stade des discussions »

« On sait que le mercato d’hiver n’est pas la période la plus simple, explique dans Le Progrès le responsable de la cellule recrutement David Wantier. La plupart des clubs ont validé leur budget et il faut débloquer des fonds pour investir. Moi, je suis au service du club et de l’institution, mais on envoie personne dehors. Pour l’instant, on en est au stade des discussions. » Ce même Wantier a glissé que le mercato pourrait s’animer la semaine prochaine à l’ASSE…