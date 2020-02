ASSE – Mercato : Denis Bouanga attiré par un géant l’été dernier ?

true

S’il y a encore un rayon de soleil dans la grisaille de l’ASSE cette saison, il pourrait se nommer Denis Bouanga. Meilleur joueur du club lors de la première partie de saison, le milieu offensif gabonais est revenu de blessure pour amener toute sa fougue et sa joie de vivre aux Verts.

Cela n’est pas encore suffisant pour permettre à l’ASSE d’afficher plus de maîtrise et d’enchainer les bons résultats. Il n’empêche que Bouanga (25 ans) ne regrette pas son choix d’avoir opté pour le club ligérien l’été dernier après plusieurs tentatives infructueuses. Justement, son choix sportif a aussi été guidé par son demi-frère Cédric Mansaré, basketteur à Feurs (N1).

« Quand j’ai signé à l’ASSE, ça a pesé dans ma décision »

« Depuis que je suis petit, je le suis. C’est toujours un modèle. Quand il était en équipe de France aussi, c’était la fierté de la famille, assure Bouanga dans Le Progrès. Quand j’ai signé à l’ASSE, il jouait déjà à Feurs. Ça a pesé dans ma décision, c’est sûr et certain. Ça faisait deux ans que Saint-Étienne me tournait autour. Cédric me disait : “Viens, on sera à côté”. Cela a joué. À Nîmes, la route c’était un peu difficile. »