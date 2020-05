ASSE – Mercato : des remous en interne causés par le dossier Perrin ?

true

La question du futur de Loïc Perrin (34 ans) est au centre des débats à l’ASSE. Claude Puel et Roland Romeyer ne seraient pas sur la même longueur d’ondes.

Loïc Perrin a été clair ce vendredi concernant son après-carrière. « J’ai le projet de rester au club, c’est plus ou moins prévu déjà dans mon après-carrière de joueur mais pas en tant qu’entraîneur car ce n’est pas pour l’instant quelque chose qui m’attire, a glissé le capitaine de l’ASSE. Je passe des diplômes, je fais actuellement une formation de deux ans que je finis au mois de juin. »

Pour l’heure, Perrin n’a néanmoins pas éclairci son futur à court terme. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central (34 ans) est au centre des débats entre Claude Puel et Roland Romeyer à l’heure actuelle. Si le coach de l’ASSE ne serait pas très chaud à l’idée de le prolonger, le président du Directoire pense autrement. Cela donnerait des discussions épicées en interne.

« C’est très tendu et je pense qu’à un moment ça va péter »

« C’est tendu à Sainté, il y a un vrai souci entre le duo Thuilot-Puel et Romeyer. Le dossier de Loïc Perrin crée de grosses, grosses tensions, explique Manu Lonjon. Il voulait arrêter. A partir du moment où il a dit qu’il voulait continuer, il a parlé avec les présidents qui ont dit « oui, on va essayer de te trouver un accord tous les deux pour te prolonger d’un an, tu le mérites. »

Sauf qu’ils ont fait ça sans en parler à Puel qui ne veut pas de cette prolongation. Puel est dans l’idée que c’est lui qui décide qui joue, qui ne joue pas, qui on signe, qui on prolonge. Il considère qu’il est le chef du sportif. On lui dit qu’on galère financièrement pour faire des joueurs, ils n’arrivent pas à faire les joueurs qu’il veut car il manque un peu. Il n’a pas du tout apprécié qu’on lui impose plus ou moins un joueur. C’est très tendu et je pense qu’à un moment ça va péter. Ou Romeyer va accepter de prendre un peu de recul, ou Puel ne va pas accepter que Romeyer se mêle des choses. La communication est compliquée actuellement entre Puel et le board. »

Vous pouvez commander un numéro, ou vous abonner : c’est ici.