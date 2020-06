ASSE – Mercato : deux bonnes nouvelles pour Puel dans le dossier Aouchiche (PSG)

true

L’Equipe confirme ce lundi qu’Adil Aouchiche a bien passé une visite médicale lors de sa vite à l’ASSE. Et qu’un autre club de L1 s’est retiré du dossier.

Des informations contradictoires ont circulé vendredi dernier concernant Adil Aouchiche, la pépite du PSG. Contrairement à d’autres médias, But ! notamment affirmait que le joueur avait passé des examens médicaux à l’Hôpital Nord de Saint-Etienne, en compagnie notamment de son père et de son agent, ce que L’Equipe confirme ce lundi, estimant que cette visite médicale est le «Signe d’une avancée notable dans des négociations entamées depuis près d’un an ».

Adil Aouchiche a passé sa visite médicale avec Saint-Etienne. (L’Équipe)

📎 https://t.co/1fRqy66VXL pic.twitter.com/WsWc7wJQ5K — Actu Foot (@ActuFoot_) June 1, 2020

Et à Bernard Lions d’ajouter : « Son entourage a également profité de sa venue dans le Forez pour poursuivre les discussions avec Xavier Thuilot, le directeur général des services de l’ASSE. Mais le numéro 10 des Bleuets n’est pas reparti après avoir signé son premier contrat professionnel. Ses trois agents continuent de faire monter des enchères pour lesquelles Lille s’est retiré, il y a désormais un mois de cela. »

Le retrait du LOSC ne laisse donc pas pour autant la voix libre à l’ASSE. Mais de sources proches du dossier, Aouchiche a été séduit par sa visite à L’Etrat et le discours des Verts, où Puel lui promet un rôle important. Le joueur cherchant à privilégier son temps de jeu, le club forézien se veut confiant sur le dossier.