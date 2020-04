ASSE – Mercato : deux pistes offensives de Puel sur le point de s’envoler ?

true

Après Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), une autre piste de Claude Puel à l’ASSE est sur le point de s’envoler : Jean-Pierre Nsamé (YB de Berne).

Arrivé à la tête de l’AS Saint-Etienne en octobre dernier, Claude Puel avait quelques idées de recrutement pour renforcer l’attaque des Verts. Faute de moyens cet hiver, le Castrais n’a jamais pu se positionner et il semblerait désormais que, sur certains de ces « bons plans », il soit désormais beaucoup trop tard.

Pour moins de 15 M€, t’as plus rien !

Pour Alfredo Morelos (Glasgow Rangers, 23 ans), il ne fait plus guère de doutes que l’ASSE est hors du coup. Le Colombien est valorisé à plus de 15 M€ et partira sans doute vers un club de stature européenne à l’étranger (RB Leipzig ou FC Séville). Mais il ne s’agit pas du seul dossier où la cruelle réalité économique rattrape le club du Forez.

Comme l’explique Manu Lonjon (« Eurosport »), cela sent aussi le sapin pour l’attaquant camerounais des Young Boys de Berne, Jean-Pierre Nsamé. Selon lui, deux clubs russes – Krasnodar et le Lokomotiv Moscou – ont déposé des offres aux alentours de 15 M€ pour l’attaquant aux 18 buts en 23 matches de D1 suisse cette saison…