ASSE – Mercato : direction les Etats-Unis pour Robert Beric ?

L’information est donnée par nos confrères de l’Equipe : Robert Beric, l’attaquant slovène de l’ASSE, pourrait rebondir dans le championnat américain. Celui qui a inscrit le but de la victoire des Verts contre l’OL, dans le dernier derby, n’a plus la confiance de Claude Puel, et ce depuis des mois.

Retrouver du temps de jeu

Résultat, une offre récente du Chicago Fire pourrait convaincre Beric de quitter le Forez. Et de retrouver du temps de jeu loin du chaudron et d’un public stéphanois qui l’aime tant. A noter, selon nos informations, que d’autres offres pourraient également être étudiées par le joueur, lui qui vit assez mal les dernières semaines loin des terrains.