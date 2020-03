ASSE – Mercato : Emmanuel Chabula a un autre modèle que Messi et CR7

true

Révélée par le site Poteaux Carrés, l’ASSE aurait déniché une piste offensive en Zambie. Selon un quotidien local, le Daily Mail, les Verts s’intéresseraient à Emmanuel Chabula (22 ans), qui évolue au FC Nkwazi. Chabula a inscrit un doublé avec sa sélection contre la Zambie dans les éliminatoires de la CHAN, la Coupe d’Afrique réservées aux joueurs restés sur le continent.

Chabula serait également suivi par un club sud-africain. Vainqueur en juin dernier, en Afrique du Sud, de la COSAFA Cup, une compétition qui réunit chaque année les pays du Sud de l’Afrique, il a été le meilleur buteur zambien avec le Chipolopolo en 2019 avec 6 buts.

🎂 Joyeux anniversaire au plus beau palmarès de l’histoire de l’AS Saint-Étienne ! 🤩 Robert #Herbin, le Sphinx, la légende, l’ambassadeur à vie du club fête aujourd’hui ses 8️⃣1️⃣ ans ! 🎉 🏆x9️⃣ @Ligue1Conforama

🏆x6️⃣ @CoupedeFrance pic.twitter.com/IjcV8BOKH6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 30, 2020

Dans un entretien, l’attaquant a évoqué ses modèles. « Je sais qu’en ce moment, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde. Cela fait longtemps qu’ils dominent le foot mondial. Mais moi, je regarde surtout Robert Lewandowski, du Bayern Munich. Son jeu m’inspire. Ce gars est une machine à marquer des buts. Et moi, comme lui, je veux marquer beaucoup de buts pour mon club et mon pays. »