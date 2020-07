ASSE – Mercato : Everton en passe de lâcher l’affaire pour Bouanga

true

Intéressé par l’ailier de l’ASSE, Everton aurait également des vues sur Jesse Lingard, que Manchester United va pousser vers la sortie.

Si Claude Puel a annoncé sa volonté de garder ses deux éléments les plus bankables, Denis Bouanga et Wesley Fofana, c’est surtout le défenseur central qui fait figure d’intouchable. L’ailier pourrait être « sacrifié » si jamais les finances stéphanoises n’étaient pas redressées par les ventes de joueurs de second plan.

Le Gabonais bénéficiait de touches outre-Manche, notamment du côté d’Everton. Mais, a priori, les Toffees se tourneraient vers une piste plus connue de leurs supporters : Jesse Lingard. L’ailier de Manchester United va être vendu cet été et, selon The Independent, Everton, West Ham et West Bromwich Albion le suivent de près.

La connexion entre MU et le deuxième club de Liverpool est historique, sans compter qu’il s’agit du club le plus ambitieux des prétendants. Lingard est donc une vraie piste pour Everton et si elle se confirme, elle mettrait de fait un terme aux spéculations sur l’avenir de Denis Bouanga.