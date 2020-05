ASSE – Mercato : faut-il croire en la rumeur Debuchy au PSG ?

true

Dimanche, Tuttomercatoweb a parlé de Mathieu Debuchy (ASSE, 34 ans) comme priorité du PSG à droite de sa défense…

C’était la rumeur improbable de dimanche : pour remplacer Thomas Meunier, le PSG songerait, selon « TMW », au défenseur de l’AS Saint-Etienne Mathieu Debuchy (34 ans). L’ancien Gunner serait même une priorité. Délire total venu d’Italie ou réalité d’un Mercato de récession ? On se pose les bonnes questions.

Mathieu Debuchy est-il sur le départ de l’ASSE ?

NON MAIS. Si Claude Puel a placé de nombreux cadres sur le marché des transferts, Mathieu Debuchy fait encore partie des rares sur lesquels il compte encore s’appuyer à l’avenir. S’il n’a pas toujours été titulaire, le natif de Fretin a bien répondu à son passage sur le banc, enchaînant quelques performances plutôt satisfaisantes par la suite et les éloges de son coach qui l’a pris en exemple.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Debuchy n’a aucune valeur marchande. Le seul intérêt d’un départ est l’économie de son salaire… Et encore. Il est prévu que, sur sa troisième année de contrat, l’ancien joueur d’Arsenal touche un peu moins que les 125 000€ brut par mois auquel il émargeait cette saison. Reste que, dans le jeu d’équilibriste mis en place par la direction des Verts pour redresser les comptes, il n’y a pas forcément de petits profits. Rappelons que l’ASSE a enrôlé le jeune Yvann Maçon (ex-Dunkerque) en janvier dernier pour occuper ce poste.

Le PSG peut-il être tenté par Mathieu Debuchy ?

CELA DEPEND DES PARAMETRES DE L’EQUATION. Bien évidemment il est illusoire de penser que le PSG fasse d’un plan A pour le poste de latéral droit un joueur qui aura 35 ans cet été. Surtout quand on voit les autres dossiers suivis par Leonardo au même poste (Hakimi, Telles, De Sciglio, Marusic, Castagne, etc.). En revanche, Paris cherche deux joueurs pour combler le poste. Le directeur sportif brésilien ne croit pas énormément en Colin Dagba, pas plus qu’il ne voit Thilo Kehrer s’installer durablement à ce poste.

On en a déjà eu quelques aperçus lors des négociations avec le rennais Hamari Traoré (en fin de contrat en juin 2021), Leonardo cherche aussi une doublure qu’il pourrait avoir à moindre frais. Un joueur pour dépanner sur les matches de Ligue 1 et de Coupe de France. Un rôle qui pourrait bien convenir à Debuchy. Une piste de court terme très abordable tant au niveau du transfert que du salaire dans la grille PSG. Dans cette réflexion, la piste Debuchy n’est pas totalement folle. Surtout qu’on connait les bonnes relations entretenues entre les patrons des deux clubs (Caïazzo et Al-Khelaïfi). Un hypothétique transfert qui pourrait même se lire comme un coup de main du PSG à l’ASSE dans son plan pour redresser ses finances…