ASSE – Mercato : Fofana, Bouanga, Aouchiche… le point sur les dossiers chauds des Verts

L’été 2020 s’annonce très compliqué pour l’ASSE et plusieurs dossiers de Mercato peuvent sérieusement inquiéter les supporters des Verts.

A l’AS Saint-Etienne, le Mercato d’été s’annonce très très chaud. Mis en difficulté par la crise du Coronavirus et la perte d’une grande partie de ses droits TV de fin de saison, les Verts vont devoir vendre quelques joueurs pour équilibrer leurs comptes. Il faudrait aussi que Claude Puel trouve des bons profils pour pas cher afin de renforcer son effectif malgré tout. C’est dans ce contexte que « Le 10 Sport » a lâché quelques informations sur plusieurs dossiers présentés comme chauds pour l’intersaison.

Leicester débarque sur Fofana

Concernant Wesley Fofana (19 ans), tout juste prolongé jusqu’en juin 2024, l’ASSE sera à l’écoute d’une offre d’un grand club étranger… Avec l’espoir d’obtenir un prêt d’un an dans la foulé comme ce fut le cas pour William Saliba un an plus tôt avec Arsenal. Le site internet rajoute une nouvelle piste à Fofana en plus du Milan AC et du RB Leipzig. Récemment, Leicester City aurait pris quelques renseignements. Pas d’offres pour l’instant.

Bouanga n’est pas intransférable… Et plait aussi au Bétis



Concernant Denis Bouanga (25 ans), meilleur buteur du club cette saison et courtisé par Rennes ou encore Lille selon les dernières informations de « RMC », « Le 10 Sport » assure que si Claude Puel souhaite conserver son attaquant gabonais, la direction de l’ASSE sera à l’écoute d’une grosse offre. Une situation imposée par l’état des finances. D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, le Bétis Séville serait notamment sur le coup…

Aouchiche trop cher pour les Verts ?

Enfin, concernant le dossier Adil Aouchiche (PSG, 17 ans), pépite en fin de contrat dans la Capitale, le dossier a bel et bien été travaillé en amont et l’entraîneur des Verts est intéressé. Mais le cas du « Ballon d’argent » du dernier Mondial U17 s’est grandement compliqué du fait de la concurrence (le LOSC notamment). L’ASSE n’a pas la voilure financière pour s’indexer sur les demandes du joueur, tant au niveau du salaire que de la prime à la signature. Rien de très réjouissant donc pour les supporters des Verts.