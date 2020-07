ASSE – Mercato : Fofana déstabilisé au pire moment par l’AC Milan ?

true

Le club italien est sur le point d’officialiser l’arrivée de Ralf Rangnick au poste d’entraîneur. Celui-ci veut impérativement Wesley Fofana.

Hier soir, l’AC Milan a cartonné Bologne (5-1) à San Siro et est revenu à un point de la 5e place, détenue par l’AS Roma, qualificative pour l’Europa League. Depuis la reprise de la Serie A, les Rossoneri tournent à plein régime. Mais cela ne suffira pas à sauver la tête de l’entraîneur, Stefano Pioli. On sait depuis de longs mois que le directeur général rossonero, Ivan Gazidis, a fait le choix de nommer l’Allemand Ralf Rangnick à sa place.

Il ne manquait plus que l’officialisation de l’arrivée de la tête pensant de la marque Red Bull dans le football. Selon La Gazzetta dello Sport, c’est quasiment officiel. Les Italiens et la firme autrichienne se sont mis d’accord pour libérer le technicien. A peine celui-ci aura-t-il posé le pied en Italie qu’il se verra confier une enveloppe de cent millions d’euros pour le recrutement. Mais attention : pas question de prendre deux stars. Au Milan, l’heure est au trading. Il n’est désormais question que de jeunes talents à revendre au prix fort.

Reprise des négociations juste avant le PSG ?

Et c’est là qu’on en vient à Wesley Fofana. Le défenseur de l’ASSE est une priorité pour Rangnick, qui adore son profil et voulait déjà le faire venir à Leipzig. Au départ, les dirigeants du Milan voulaient attendre la fin du Calcio pour commencer à travailler sur le recrutement. Mais cela voudrait dire laisser l’Allemagne, qui a déjà fini, l’Angleterre et l’Espagne, sur le point de terminer, travailler tranquillement pendant plusieurs semaines.