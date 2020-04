ASSE – Mercato : Fofana proposé à d’autres clubs… dans le dos de Puel ?

true

Bien qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 en début de semaine, Wesley Fofana (19 ans) pourrait bel et bien quitter l’ASSE cet été…

Si, en début de semaine, l’AS Saint-Etienne a officialisé la prolongation jusqu’en juin 2024 de son défenseur central Wesley Fofana (19 ans), les plans du club semblent très clairs concernant le Marseillais. Les Verts ayant besoin de liquidités, Fofana pourrait être vendu dès cet été. Comme révélé dès mercredi dans « But ! Saint-Etienne », la direction ligérienne envisagerait un deal à la William Saliba le concernant, avec l’espoir d’une vente juteuse et d’un prêt d’une saison dans la foulée.

Wesley Fofana discrètement mis sur le marché ?

D’après « Le 10 Sport », la prolongation désormais signée, l’ASSE va rentrer dans la phase 2 du projet avec Fofana… à savoir le proposer sur le marché des clubs fortunés. Le site internet va même plus loin, annonçant que toutes les parties prenantes du dossier sont au courant de cette situation et que, dans l’éventualité où aucun club n’était prêt à laisser le défenseur de 19 ans dans le Forez pour une saison supplémentaire, Sainté pourrait même accepter une vente sèche.

Mais tout le monde est-il réellement au courant de ce plan chez les Verts ? On peut en douter si on s’en réfère aux informations de Manu Lonjon, le journaliste d’Eurosport assurant que Claude Puel prendrait « très très mal » une vente de Wesley Fofana à l’intersaison. De là à imaginer que le deal se soit ficelé dans le dos du Castrais? Cela paraît difficile à imaginer vu les récentes anicroches entre Roland Romeyer et son coach mais qui sait…