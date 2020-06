ASSE – Mercato : Franck Honorat va toucher le jackpot au Stade Brestois

true

En quittant l’AS Saint-Etienne pour le Stade Brestois, Franck Honorat n’y gagnera pas qu’au niveau du temps de jeu…

Si la signature de Franck Honorat (AS Saint-Etienne, 23 ans) ne sera pas officialisée tout de suite, l’ailier stéphanois va bel et bien s’engager avec le Stade Brestois. Tous les derniers obstacles, notamment économiques, ont été levés et l’ancien Clermontois – qui n’a pas repris l’entraînement avec ses partenaires à l’Etrat hier – va profiter de ce transfert pour changer de statut.

En effet, alors qu’il touchait un salaire modeste (20 000€ brut par mois) chez les Verts, Franck Honorat va faire une belle bascule économique en Bretagne. En effet, selon Manu Lonjon, l’ailier va devenir l’un des plus gros salaires du club brestois. Sa rémunération l’aurait même placé « près du Top 10 à l’ASSE ».

Un vrai deal gagnant-gagnant.