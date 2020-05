ASSE – Mercato : Grange seulement 4e sur la short-liste de l’OL ?

true

Selon L’Equipe, Fabrice Grange, l’entraîneur des gardiens de l’ASSE, part d’un peu trop loin pour prendre la relève de Grégory Coupet à l’OL.

Alors que L’Equipe révélait dans la foulée du départ de Grégory Coupet à Dijon que Fabrice Grange était en pôle pour rejoindre l’OL, un retour au bercail semble s’éloigner pour l’actuel entraîneur des gardiens de l’ASSE. En effet, sur son site, L’Equipe soutient à présent que la liste de l’OL « s’articule aujourd’hui autour de trois hommes, qui ont tous été auditionnés ces dernières heures. Elle comprend Christophe Lollichon, en poste à Chelsea, Christophe Revel, engagé avec la sélection marocaine, et l’ancien gardien de l’OL Rémy Vercoutre. La décision devrait se porter sur l’un des trois techniciens dans les prochains jours, qui correspondent tous au profil recherché : des techniques d’entraînement modernes et surtout une capacité à faire progresser Anthony Lopes au pied, point faible identifié par le staff et les décideurs lyonnais. »

⚫️ L’#ASSE a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Fabrice Lepaul, joueur de l’équipe championne de France de D2 lors de la saison 1998-1999. Le club adresse à ses proches ses plus sincères condoléances.https://t.co/KooawSNO7V — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 23, 2020

Bats pourrait revenir en superviseur

Le quotidien sportif précise, comme révélé hier dans nos colonnes, que Grange est pourtant le favori d’Anthony Lopes, le gardien lyonnais. Quant à Joël Bats, il serait rattrapé par son âge (63 ans)… « L’ancien entraîneur de Coupet, Lloris ou Lopes ne peut plus assumer ce rôle à cause de petits soucis physiques. Mais il pourrait revenir dans un rôle de superviseur. Deux autres techniciens restent à l’affût en cas d’impossibilité de conclure avec l’une des trois cibles prioritaires, mais leurs noms n’ont pour l’instant pas filtré. »