ASSE – Mercato : Hamouma, la stat qui pourrait faire hésiter Puel…

Romain Hamouma, dont l’avenir est incertain à l’ASSE, est l’attaquant des Verts qui présente le meilleur ratio buts/match en 2019-20.

But ASSE présente cette semaine le ratio points/match en L1 des 24 joueurs ayant disputé au moins 5 matches de championnat en 2019-20. Du côté des attaquants, c’est Wahbi Khazri qui domine cette statistique. Le Tunisien devance légèrement Romain Hamouma et Arnaud Nordin.

Hamouma a un meilleur ratio buts/match que Bouanga

Meilleur buteur de la saison, Denis Bouanga est 4e. Loïs Diony ferme la marche avec seulement 0,67 point pris par match. A noter qu’avec 6 buts inscrits en 14 matches, Hamouma présente le meilleur ratio buts/match de l’effectif stéphanois, devant Bouanga et Khazri. De quoi inciter Claude Puel à retenir l’ancien caennais à un an du terme de son contrat, alors que celui-ci est dans le viseur de Lorient et d’autres clubs de L1 ?

Les ratios buts/match des attaquants stéphanois en 2019-20

Denis Bouanga : 26 matches disputés pour 8 victoires, 6 nuls et 12 défaites. Soit un ratio de 1,15 points pris par match.

10 buts inscrits, soit un ratio de 0,38 buts/match.

Arnaud Nordin :18 matches disputés pour 6 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Soit un ratio de 1,28 points pris par match.

1 but inscrit, soit un ratio de 0,06 but/match.

Charles Abi : 15 matches disputés pour 4 victoires, 2 nuls et 9 défaites. Soit un ratio de 0,9 points pris par match.

0 but inscrit en 15 matches, soit un ratio de 0 but/match.

Wahbi Khazri : 16 matches disputés pour 6 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Soit un ratio de 1,3 points pris par match.

3 buts inscrits, soit un ratio de 0,19 buts/match.

Romain Hamouma : 14 matches disputés pour 5 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Soit un ratio de 1,29 points pris par match.

6 buts inscrits en 14 matches, soit un ratio de 0,43 but/match.

Franck Honorat : 12 matches matches disputés pour 3 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Soit un ratio de 0,9 points pris par match.

0 but inscrit en 12 matches, soit un ratio de 0 but/match..

Robert Beric : 11 matches disputés pour 3 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Soit un ratio d’1 point pris par match.

1 but inscrit, soit un ratio de 0,09 but/match.

Loïs Diony : 12 matches disputés pour 2 victoires, 2 nuls et 8 défaites. Soit un ratio de 0,67 points pris par match.

2 buts inscrits, soit un ratio de 0,17 but/match.

Le ratio points/match en L1 des 24 joueurs ayant disputé au moins 5 matches de championnat en 2019-20

1)Moulin (1,6) 2) Youssouf (1,4) 3) Khazri (1,3) 4) Hamouma (1,29) 5) Nordin (1,28) 6) Kolodziejczak (1,26) 7) Saliba (1,25) 8) Camara, Bouanga (1,15) 10) Cabaye (1,13) 11) Fofana (1,12) 12) Trauco (1,10) 13) Debuchy, Moukoudi (1,09) 15) Perrin (1,05) 16) Ruffier, M’Vila, Aholou, Boudebouz, Beric (1) 21) Abi, Honorat (0,9) 23) Palencia, Diony (0,67).