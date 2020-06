ASSE – Mercato : Honorat à Brest, tout est calé !

true

Manu Lonjon dément ce soir les informations du Progrès qui l’avait lui-même démenti… Selon lui, Franck Honorat va bien quitter l’ASSE pour rejoindre Brest.

Le transfert de Franck Honorat au Stade Brestois ne serait pas encore bouclé. C’est ce qu’affirmait ce matin Le Progrès. « Les discussions se poursuivent, expliquait le quotidien régional avant de nuancer. Si les dirigeants stéphanois souhaiteraient un transfert de l’ordre de 5 millions, leurs homologues bretons ne seraient pas disposés à payer plus de 4 et pas non plus à rentrer dans une surenchère sur le salaire. Reste donc à trouver un compromis entre les deux clubs. En coupant la poire en deux ? »

5 M€ + bonus

Mais ce soir, Manu Lonjon persiste et signe : selon lui, Honorat est bien en partance pour la Bretagne. « Je maintiens ça devrait se faire pour 5 M€ et des bonus. La presse locale dément, ça arrive souvent. » Et au spécialiste des transferts d’ajouter, dans la foulée : « Je viens de recevoir un texto qui me dit qu’Honorat à Brest, c’est calé ». Le tout en direct sur Twitch!