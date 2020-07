ASSE – Mercato : Khazri, Cabaye, Ruffier, Mvila… Claude Puel ne veut garder qu’un seul ancien !

true

Claude Puel veut rajeunir l’effectif de l’ASSE. Selon Manu Lonjon, le coach des Verts souhaiterait uniquement garder Khazri dans le groupe des anciens.

À l’ASSE, Claude Puel veut faire table rase du passé. Durant ce mercato estival, le coach des Verts veut rajeunir son effectif pour partir sur un nouveau cycle. À terme, il veut incorporer et donner de la visibilité aux jeunes pousses stéphanoises.

Dans le Forez, on hésitera également plus à aller piocher ailleurs. Cette nouvelle politique est symbolisée par le coup Adil Aouchiche (17 ans). Le milieu offensif était une des plus belles merveilles du centre de formation du PSG. Pourtant, l’international français moins de 18 ans a refusé un contrat professionnel de son club formateur. Séduit par le discours de Puel, il va s’engager libre chez les Verts, le 15 juillet prochain jour de ses 18 ans.

Khazri seul ancien désiré par Puel à l’ASSE ?

Forcément cette stratégie inquiète les joueurs d’expérience. Claude Puel a déclaré la guerre à quelques éléments du groupe professionnel qui sont priés de faire leurs bagages. Selon Manu Lonjon, journaliste spécialisé dans le mercato, un seul pourrait être épargné par le coach de l’ASSE : « Dans la liste des anciens, Puel compte uniquement sur Khazri. Tous les autres comme Stéphane Ruffier, Kolodziejczak, Boudebouz, Cabaye, M’Vila… ne sont pas retenus par le club stéphanois. »

Ces départs permettraient à l’ASSE d’assainir sa masse salariale. En demandant à ses joueurs de partir, Puel souhaite donner un bol d’air frais aux finances des pensionnaires de Geoffroy-Guichard pour se donner l’occasion de réaliser des coups.