ASSE – Mercato : Khazri définitivement écarté par Puel ?

true

Si l’on se fie à une information de Manu Lonjon, Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, aurait indiqué le chemin de la sortie à son attaquant, Wahbi Khazri.

La nouvelle, si elle se confirmait, pourrait faire du bruit à l’ASSE. Déjà sous les projecteurs en raison de la mise à l’écart de Stéphane Ruffier, qui a refusé d’être cette saison la doublure de Jessy Moulin et qui n’apparaîtra donc plus dans l’effectif professionnel. Cette fois, et c’est une information signée Manu Lonjon, le cadre concerné par les désidératas de Puel a pour nom Wahbi Khazri.

Le Tunisien, pas franchement à son aise depuis le début de saison, que ce soit lors des matches amicaux ou en finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, se serait vu indiquer le chemin de la sortie par son entraîneur. On reprend ici les mots de Manu Lonjon. « Wahbi Khazri, non convoqué demain. Claude Puel ne compte pas sur lui cette saison et le lui a signifié. Le joueur qui aurait obtenu un bon de sortie à moindre coût va devoir trouver un nouveau challenge. »

Demain, il s’agit d’un nouveau match amical des Verts, au stade Geoffroy-Guichard et face aux Allemands du Hertha Berlin. On attendra d’avoir confirmation au travers du groupe que donnera Puel. Si cela était avéré, Khazri devrait alors trouver un nouveau club. Pas simple, nécessairement, au regard de ses émoluments actuels dans le Forez.